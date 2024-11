Milan, Cardinale e il vendor loan con Elliott: tre strade possibili?

Come scrive Il Sole 24 Ore, per Cardinale e per RedBird ci sarebbero varie opzioni per posticipare il pagamento previsto ad Elliott

Al momento dell’acquisizione del Milan da parte di RedBird nel 2022, fu stipulato con il fondo Elliott, che era il proprietario del club, un vendor loan . Il totale da restituire, compresi gli interessi, dovrebbe essere di circa 700 milioni di euro, con la deadline prevista ad agosta 2025. Una cifra importante anche per Gerry Cardinale. Come potrebbe comportarsi il numero uno rossonero e di RedBird? Ecco le ultime novità.

Milan, vendor loan con Elliott in scadenza: Cardinale potrebbe avere tre strade

Come scrive Il Sole 24 Ore, per Cardinale e per RedBird ci sarebbero varie opzioni per posticipare il pagamento. La prima riguarderebbe un riscadenzamento del prestito, quindi un allungamento dei tempi. La seconda strada vedrebbe un rifinanziamento del prestito tramite altri grandi fondi americani. La terza, invece, vedrebbe Cardinale alla ricerca di investitori, specialmente in zona del Golfo Persico. L'unica cosa escludibile a priori è il bond, perché porterebbe un grosso debito al Milan stesso.