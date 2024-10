L’acquisto del Milan da parte di Redbird si è concluso il 31 agosto 2022 . Come ricorda Felice Raimondo , esperto avvocato, l’acquisto del club è avvenuto in parte con capitali propri e in parte con un prestito concesso dal venditore (Elliott) al compratore (Redbird), c.d. vendor loan. Ma quale è la cifre precisa che il gruppo di Cardinale dovrà restituire ?

Come scrive sempre Felice Raimondo, dai risultati finanziari di ACM Bidco, è possibile indicare l’ammontare esatto del debito al 30 giugno 2023, così come approvato e adottato in data 26 settembre 2023. La società che ha acquistato il Milan possiede un debito pari a € 585,236,186 che corrisponde al vendor loan, ossia il prestito che Elliott ha concesso a RedBird. Secondo quanto si legge, RedBird e Cardinale vorrebbero restituire questa cifra in tre anni.