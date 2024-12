Milan, bomba de ‘La Repubblica’: fondo Carlyle in aiuto di Cardinale. E Ibrahimovic…

Come rivela 'La Repubblica' ci potrebbe essere l'ingresso del fondo statunitense Carlyle in aiuto del Milan e di Cardinale. E Ibrahimovic...

Come rivela 'La Repubblica' ci potrebbe essere l'ingresso del fondo statunitense Carlyle negli equilibri societari del Milan, in relazione alla famosa questione del vendor loan concesso da Elliott a RedBird, destinato a scadere entro agosto 2025. Cardinale, si legge, sarebbe alla ricerca di una soluzione per tenere il controllo sul Milan e ci sarebbe proprio l'idea di rivolgersi a un terzo soggetto per i 560 milioni (più interessi) che dovrà ridare ad Elliott. Soldi già saliti a 653 milioni. Tra le opzioni in essere quello di un prolungamento del prestito a tassi di interesse più alti o farsi aiutare proprio da altri fondi.