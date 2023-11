Milan, Camarda brucia le tappe: il Diavolo pensa di blindarlo presto

Milan, quanto sta crescendo bene Camarda! — Camarda ha segnato, dunque, in maniera spettacolare, la sua settima rete stagionale: una in campionato, tre in Coppa Italia e tre, per l'appunto, nella Champions giovanile. Il giovane centravanti meneghino sta avvero bruciando le tappe. Anche in Nazionale gioca con i più grandi dell'Under 17. E anche con questi Azzurrini ha già segnato 4 gol.

Per quanto dal club rossonero cerchino in tutti i modi di proteggerlo e di metterlo al sicuro da paragoni troppo importanti, i numeri e i gol di Camarda parlano da soli. Da quando è entrato nel settore giovanile del Milan, dal 2018 a oggi, ha realizzato oltre 500 reti.

Gol a raffica, pronto un contratto fino al 2027 — Il Milan, ovviamente, pensa di blindare Camarda al più presto. L'obiettivo, secondo il quotidiano torinese, è quello di fargli trovare - come regalo per i 16 anni che compirà il 10 marzo 2024 - un contratto da professionista con il Milan. Che, per norme federali, non potrà essere più lungo di tre stagioni sportive (la scadenza, dunque, sarà fissata al 30 giugno 2027).

Per 'Tuttosport', qualora dovesse continuare così, però, nel finale della stagione potrebbe arrivare anche una convocazione nella Prima Squadra di Stefano Pioli e, perché no, anche i primi minuti in Serie A. LEGGI ANCHE: Stadio e Ibra, Furlani dice tutto. Novità su Camarda e Giroud >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.