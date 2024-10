Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' parlando nello specifico di Camarda del Milan, che ha esordito in Champions League

Milan-Bruges 3-1, una partita importante per i rossoneri che vincono muovendo la classifica di Champions League. Tutt'altro che una prestazione buona quella del Diavolo che ha faticato molto nonostante l'uomo in più per buona parte dell'incontro. Tante le reazioni sulla gara. Ecco il suo pensiero.