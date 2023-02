Milan, ecco quando torneranno disponibili Calabria e Bennacer

Stanno meglio Davide Calabria e Ismaël Bennacer, calciatori del Milan attualmente fermi per infortunio. C'è una data per il loro rientro

Milan, Maignan e Florenzi quasi a posto

Tanto Maignan quanto Florenzi, infatti, ieri hanno svolto una parte di allenamento in gruppo. Il loro recupero procede bene e potrebbero essere persino convocati per la sfida di alta classifica in Serie A contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Servirà, invece, presumibilmente qualche giorno in più a capitan Davide Calabria ed Ismaël Bennacer.