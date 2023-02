Milan, Florenzi vede il rientro: ecco quando potrebbe tornare in campo

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Sta meglio e il suo lungo calvario sta per finire

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato che, oltre a Mike Maignan, anche Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ieri ha svolto un allenamento 'misto'. Prima parte in gruppo, mentre, nella seconda fase, ha proseguito in forma personalizzata. Ma quando potrebbe tornare in campo il numero 25 rossonero, assente da Sassuolo-Milan 0-0 del 30 agosto 2022 per via di un infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra?