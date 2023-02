Sollievo Milan: i rossoneri ritrovano Maignan dopo cinque mesi

Mike Maignan, portiere del Milan, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ieri pomeriggio. Stefano Pioli non vuole forzarne il rientro

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan che ieri, seppur parzialmente, è tornato ad allenarsi in gruppo. Maignan ha sostenuto con i compagni la prima parte dell'allenamento: poi si è staccato dalla squadra, proseguendo con il suo programma personalizzato.

Tutto da calendario, tutto come pianificato nelle scorse settimane quando, giorno dopo giorno, l'ex Lille e PSG aveva gradualmente alzato i carichi di lavoro, specialmente lavorando sulla 'piastra dei portieri' di Milanello. Rispetto ad altre volte, visti i ripetuti problemi al polpaccio sinistro e la delicatezza del muscolo stesso, l'estremo difensore rossonero non ha forzato.

Milan, si è rivisto in gruppo Maignan — Andando, per questo, anche contro la sua indole di combattente. Il quotidiano torinese ha evidenziato come questi cinque mesi di stop siano stati difficili per Maignan. Ha visto svanire i Mondiali in Qatar con la Francia e più di mezza stagione con i rossoneri di Stefano Pioli.

Ha sofferto molto in un periodo in cui, a quanto sembra, ci sono stati degli errori nel percorso di recupero post-infortuni. Sia durante i giorni passati a Clairefontaine, centro federale francese, sia con il lavoro che gli ha fatto fare il massaggiatore che aveva scelto, una sorta di 'mago dei muscoli' transalpino, per cercare di accorciare i tempi per il rientro.

Questa fase, ha aggiunto 'Tuttosport', sembra essere stata deleteria, rallentando il processo di guarigione di Maignan. Non va dimenticata, poi, la ricaduta avuta nel ritiro invernale di Dubai che, per qualche giorno, ha fatto pensare anche alla necessità di un intervento chirurgico.

Rientro in campo probabilmente a Firenze — Le prossime sedute di allenamento saranno molto importanti per testare la condizione fisica del classe 1995. Se dovesse iniziare a lavorare assiduamente con il gruppo, non è escluso che Pioli possa convocare Maignan per Milan-Atalanta di domenica sera a 'San Siro'. Così fosse, potrebbe anche giocare.

Sempre a patto che sia pronto. Sarà Pioli, con lo stesso Maignan, a prendere la decisione migliore. Non si dovranno, infatti, correre rischi. Dunque se per vederlo titolare bisognerà aspettare Fiorentina-Milan del 4 marzo, così sarà. Il suo ritorno è troppo importante e il Milan non vuole forzare i tempi. Mercato Milan: via Rebic? L'ultima idea dei rossoneri >>>

