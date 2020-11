Milan, buone notizie: partitella e gol per Saelemaekers e Musacchio | News

Milan, tornano (con gol) Saelemaekers e Musacchio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan sorride. Alexis Saelemaekers e Mateo Musacchio sono tornati. E, contestualmente, l’infermeria di Milanello si svuota in vista di Napoli-Milan di domenica prossima al ‘San Paolo‘. Ci sono da verificare le condizioni di salute di Alessio Romagnoli, forse in campo domani sera in occasione di Bosnia-Italia di Nations League. Intanto, però, Stefano Pioli (fermato dal CoVid_19), si gode il rientro di Saelemaekers e Musacchio per il suo Milan.

L’esterno destro belga, classe 1999, ha smaltito infatti l’infiammazione al pube che gli hanno fatto saltare gli impegni con il Belgio in Nations League. Il difensore centrale argentino, classe 1990, è tornato ad allenarsi da qualche giorno in gruppo agli ordini di Pioli e del suo vice, Giacomo Murelli. Perfettamente recuperato dopo l’infortunio alla caviglia e la successiva operazione.

Dei due, entrambi schierati nella partitella vinta per 6-0 a Milanello contro la Primavera, ed entrambi in gol, soltanto Saelemaekers sarà disponibile e convocato per Napoli-Milan. Per Musacchio, visto che si è appena concluso un lungo calvario, ci sarà da aspettare ancora un po’. Gli altri gol della partitella in famiglia del Milan, ieri, sono stati firmati, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, da Samu Castillejo (doppietta), Zlatan Ibrahimović e Jens Petter Hauge.

Oggi, intanto, a Milanello si rivedrà anche Ismaël Bennacer, reduce dagli impegni con la sua Algeria per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.