Milan-Bologna 2-0: Pioli sogna la Champions grazie ad Ibrahimovic

MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic è senza fine. Lo ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina nel commento di Milan-Bologna 2-0, primo successo stagionale, in Serie A, dei rossoneri di Stefano Pioli al debutto nel nuovo campionato.

A quasi 39 anni di età (li compirà il prossimo 3 ottobre), infatti, Ibrahimovic decide le partite come se ne avesse dieci in meno. Si concede, ha ricordato la ‘rosea‘, persino il lusso di sbagliare, in maniera incredibile, il gol della tripletta personale quando già aveva saltato il portiere.

Ma ad un campione di questo calibro si può perdonare questo ed altro. È forte, poi, la tentazione di attribuire il merito dei tre punti conquistati dal Diavolo di Pioli in Milan-Bologna esclusivamente ad Ibrahimovic e di proclamare lo stato di ‘Zlatan-dipendenza‘. Non sarebbe giusto, però, nei confronti della squadra rossonera.

Tutto il Milan, infatti, ha giocato una signora partita. Una squadra intera ha sostenuto Ibrahimovic, reagendo alle sue sollecitazioni, e ha spazzato via le resistenze della formazione di Sinisa Mihajlovic fornendo un’ottima prestazione corale. Allungando, tra l’altro, la striscia di imbattibilità in Serie A, ora giunta a 13 partite.

In Milan-Bologna, i rossoneri di Pioli hanno saputo relegare l’avversario in un angolo, costringendolo a ‘pensare in piccolo’, quindi unicamente a qualche ripartenza. Eccezion fatta per gli ultimi 15′ finali, quando, uscito Simon Kjaer, la difesa ha un po’ ballato, salvata dal solito Gigio Donnarumma, il Diavolo ha vinto con pieno merito e senza soffrire più di tanto.

Milan-Bologna ha visto affrontarsi due squadre schierate a specchio, con il 4-2-3-1. La differenza è arrivata dalle fasce. Davide Calabria e Theo Hernández hanno cancellato dal campo Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Il francese, poi, nel finale della prima frazione di gioco, ha anche messo sulla testa di Ibrahimovic il cross calibrato per il colpo di testa del vantaggio.

Orsolini, ad inizio ripresa, ha steso in area Ismaël Bennacer. Calcio di rigore (assegnato grazie all’ausilio del V.A.R.) e gioia Zlatan per la doppietta personale. Grazie al nativo di Malmö e ad una squadra tornata a far vedere del buon calcio, Pioli può legittimamente sognare di competere per la qualificazione ad un posto nella prossima Champions League.

‘La Gazzetta dello Sport‘, però, si domanda: cosa accadrà quando Ibrahimovic non giocherà? È pazzesco, infatti, pensare che il bomber scandinavo possa giocarle tutte da qui fino a fine campionato. E cosa accadrà quando il Milan, giocoforza, nel corso della stagione, incontrerà delle difficoltà? Come reagirà il gruppo rossonero?

Interrogativi ai quali, a partire da questo Milan-Bologna e partita dopo partita, la premiata ditta Pioli-Ibrahimovic tenterà di rispondere con il lavoro sul campo e la dedizione alla causa rossonera.