Milan-Bologna, Pioli: “Mercato? Serve un difensore di qualità”

ULTIME NOTIZIE MILAN-BOLOGNA – Al termine della gara tra Milan e Bologna di San Siro, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

Cosa stupisce del Milan? “Mi stupisce come stiamo bene, le gambe vanno e la squadra tiene il campo con personalità. La partita non era facile contro un avversario intenso. Fino al 2-0 abbiamo giocato bene, poi in tante situazioni bisogna migliorare”.

Su Ibrahimovic: “Alla fine quando funziona la squadra i singoli vengono esaltati. Zlatan è un campione e lo dimostra sempre. La squadra ha fiducia e lo dimostra sempre. Le qualità ci sono e siamo contenti di sfruttarle al meglio. Dobbiamo essere ambiziosi e cercare di migliorare la posizione dell’anno scorso, provando a tornare in Europa. giovedì abbiamo un preliminare difficile e siamo concentrati su quello”.

Sul suo Milan: “E’ una squadra molto tecnica con grandi campioni. Credo che la mia Lazio del primo anno aveva tanta qualità e arrivammo terzi, ma questo Milan credo abbia grandi margini di miglioramento con tanti giovani forti e importanti”.

Sul mercato: “La cosa che mi preme ed è giusto sottolineare è che abbiamo 3 centrali fuori per infortunio. Il Milan deve prendere un giocatore di qualità che sia più o meno giovane”.