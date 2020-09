Milan-Bologna, Mihajlovic: “Partita equilibra, solo Ibrahimovic differente”

Milan-Bologna, le parole di Mihajlovic nel post-partita

MILAN NEWS – A pochi minuti dalla fine di Milan-Bologna a San Siro, prima giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky l’allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic. Ecco tutte le sue dichiarazioni: “La partita è stata equilibrata. Siamo stati nel match fino alla fine, abbiamo avuto le nostre occasioni e alcuni episodi contro. Loro avevano Ibrahimovic, noi no. Tutte le occasioni pericolose le ha create Ibra. Non ho detto che con Ibra saremmo più forti. Ho detto che la differenza l’ha fatta Ibrahimovic, tutto quello che hanno creato deriva dal piede di Ibrahimovic. Però come partita è stata equilibrata. Loro sono il Milan, noi il Bologna e alcune volte abbiamo dubito subire. Abbiamo interpretato bene la gara, abbiamo fatto più tiri in porta e creato più occasioni. Queste partite si possono perdere ma l’importante è non mollare e la squadra oggi non lo ha fatto. Maledetto io che ho fatto esordire Donnarumma. Ogni volta contro di me fa i miracoli, ma sono contento per lui”.

