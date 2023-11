Milan, Bocci: “Pioli scaccia i fantasmi intorno alla sua panchina”

Milan, Bocci: "Per Pioli può essere l’inizio della rinascita"

"Così il Milan, prigioniero delle proprie paure, si salva. La tremarella però finisce solo al minuto novantasette dopo un secondo tempo trascorso quasi sempre in apnea nella propria metà campo. Contro il Borussia Dormund, martedì in Champions, un’altra sfida decisiva, servirà un piglio diverso. Oltre al risultato, la notizia che infiamma San Siro è l’esordio di Francesco Camarda, 15 anni, 8 mesi e 13 giorni, centravanti della Primavera, in campo negli ultimi 14 minuti, recupero compreso. San Siro lo accoglie come si deve: con l’applauso che merita il più giovane a debuttare in serie A. Per Pioli può essere l’inizio della rinascita: a patto che ritrovi in fretta il suo Milan". LEGGI ANCHE: Camarda è storia! E i social reagiscono al record del giovane del Milan