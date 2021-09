Milan-Atlético Madrid 1-2, Pioli non ci sta: “Penalizzati dall’arbitro”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Atlético Madrid 1-2 di Champions League. Tanta amarezza per l'esito della partita

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha analizzato Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022, persa in casa 1-2 dai rossoneri nel recupero. Le sue dichiarazioni sono state riportate, tra i tanti quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Pioli, per commentare Milan-Atlético Madrid, è partito, logicamente, dalla pessima prova dell'arbitro turco Cüneyt Çakir. "Non credo sia stata la sua serata migliore, siamo stati un po' penalizzati. Dispiace. L'inferiorità numerica ci ha costretto a fare un altro tipo di partita. Peccato, perché siamo andati vicini a fare un risultato positivo, non essere riusciti ci dispiace".

Quindi, nell'analisi di Milan-Atlético Madrid, Pioli ha incalzato. "Ci sono state situazioni da valutare, non soltanto l'espulsione ed il rigore. A metà e metà andava sempre dall'altra parte. Ma guardiamo alle cose buone che abbiamo fatto undici contro undici. Con un po' più di attenzione potevamo portare a casa la vittoria, soffrendo e stringendo i denti. C'è mancato ancora qualcosa".

Pioli in Milan-Atlético Madrid ha visto anche cose buone. "Abbiamo giocato bene in parità numerica, con ritmo e qualità. Abbiamo concretizzato meno di quello che abbiamo creato. Siamo una squadra competitiva, ma il livello è altissimo e noi dobbiamo stare dentro le partite per 90'. Abbiamo speso tantissimo, ma recupereremo le energie, sia fisiche sia mentali. Ora penseremo all'Atalanta".

Sconfitte così, in definitiva, fanno male. Ma possono anche far crescere tanto un gruppo giovane ed inesperto. Milan, via Kessié a zero? Il sostituto da un top club europeo! Le ultime >>>