Milan-Atlético Madrid 1-2, la moviola: Çakir letteralmente disastroso

Pessima la prestazione dell'arbitro Cüneyt Çakir in Milan-Atlético Madrid 1-2. La moviola della partita secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato alla moviola la sfida Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022, terminata 1-2 per i 'Colchoneros'. La 'rosea' ha giudicato imbarazzante l'arbitraggio del turco Cüneyt Çakir, che ha rimediato un 4 in pagella.

Tanti, infatti, sono stati gli episodi di Milan-Atlético Madrid: la moviola ha dimostrato come Çakir abbia nettamente danneggiato i rossoneri di Stefano Pioli. Al 9' l'Atlético Madrid ha chiesto un penalty per un tocco di mani di Fikayo Tomori nell'area di rigore del Milan: pallone, però, carambolato lì dopo la deviazione di Franck Kessié, con il movimento del braccio naturale. Giusto, dunque, non intervenire.

Per lo stesso motivo, al 17', Çakir non ha punito la carambola della sfera tra Mario Hermoso e José Giménez nell'area di rigore ospite. Kessié, quindi, ha rimediato due cartellini gialli, uno al 15' ed uno al 29': una doppia ammonizione, quella rifilatagli da Çakir, che, di fatto, ha cambiato la storia di Milan-Atlético Madrid. La moviola della 'rosea' ha dimostrato che il primo cartellino giallo (trattenuta su Marcos Llorente su una ripartenza ritenuta pericolosa) poteva starci.

Molto fiscale, invece, la seconda ammonizione dell'ivoriano, per un pestone sullo stesso Llorente. Anche perché Çakir, nella ripresa, non punirà poi il medesimo intervento di Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) su Sandro Tonali (Milan) con lo stesso provvedimento disciplinare! Ammonizione risparmiata, poi, anche a Luís Suárez, che entra in ritardo, in area piccola, sulle mani del portiere rossonero Mike Maignan.

In pieno recupero, il rigore che consegna il successo agli ospiti. Çakir vede, sbagliando, un tocco di mano di Pierre Kalulu in un contrasto con il centrocampista Thomas Lemar ed indica il dischetto. Più a sensazione, probabilmente, che per una valutazione attenta della dinamica dell'azione. Il check del V.A.R. conferma il penalty, ma la moviola di Milan-Atlético Madrid ha dimostrato come sia stato Lemar, con il braccio, a spingere la palla su quello di Kalulu.

Un'azione, questa, che meritava almeno di essere rivista al monitor da Çakir. Invece non è andata così. Milan, via Kessié a zero? Il sostituto da un top club europeo! Le ultime >>>