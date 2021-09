Milan-Atlético Madrid 1-2, l’ira di San Siro contro l’arbitro Çakir

Milan-Atlético Madrid 1-2 in Champions League. San Siro infuriato per come ha arbitrato il fischietto turco Cüneyt Çakir. L'approfondimento

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022, terminata 1-2 per gli ospiti, ha posto l'accento sulla reazione di 'San Siro' all'evento. I tifosi rossoneri, infatti, aspettavano con ansia il ritorno del Diavolo in Champions tra le mura amiche dopo oltre sette anni di assenza.

Un appuntamento, iniziato con la stupenda coreografia della Curva Sud Milano, 'AC MILAN IS BACK', proseguito con il boato, incredibile, dello stadio prima di Milan-Atlético Madrid al grido 'The Champions' subito dopo l'inno ufficiale del torneo. E terminato, purtroppo, con la sconfitta interna della squadra di Stefano Pioli.

Colpita ed affondata, nel primo tempo, dall'espulsione di Franck Kessié per doppia ammonizione. Nel finale, dal rigore di Luís Suárez (97'!). In entrambi i casi, protagonista, in negativo, il direttore di gara turco, l'arbitro Cüneyt Çakir, che, di fatto, ha condizionato pesantemente il risultato della partita. I tifosi del Milan si sono sfogati contro di lui, non dimenticando, però, anche l'ingenuità di Kessié, che ha costretto i propri compagni di squadra in inferiorità numerica per oltre un'ora.

Ed ora Porto-Milan, gara fondamentale per il destino del Diavolo in Europa, si giocherà senza di lui, squalificato. Insomma, Milan-Atlético Madrid sarebbe potuta andare decisamente meglio. Davanti agli occhi di Gordon Singer, il Milan ha dimostrato di poter valere partite del genere. Sempre ammesso, però, che l'arbitro non ne influenzi e/o indirizzi il risultato in maniera palese così come ha fatto ieri sera Çakir. Milan, via Kessié a zero? Il sostituto da un top club europeo! Le ultime >>>