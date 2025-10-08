Come scrive 'Il Corriere dello Sport' una partita in Serie A ha un tempo di gioco effettivo di poco più di un tempo: 52 minuti e 42 secondi effettivi, il quotidiano riporta la media calcolata da Opta nelle prime 6 giornate di campionato a fronte di una media di 97 minuti e 51 secondi di durata totale. In pratica si gioca davvero poco più di un tempo di gioco. Il quotidiano va anche nello specifico della squadre che giocano meno e quelle che giocano di più: la Fiorentina (48 minuti e 58 secondi) è ultima, le più virtuose sono Atalanta (57 e 20) e Milan (57 e 54).