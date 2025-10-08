Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan al top per minuti di gioco effettivo: la media in Serie A preoccupa

ULTIME MILAN NEWS

Milan al top per minuti di gioco effettivo: la media in Serie A preoccupa

Milan al top per minuti di gioco effettivo: la media in Serie A preoccupa
Come scrive 'Il Corriere dello Sport' una partita nel campionato di Serie A dura effettivamente molto poco. Milan al top ma i dati preoccupano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' una partita in Serie A ha un tempo di gioco effettivo di poco più di un tempo: 52 minuti e 42 secondi effettivi, il quotidiano riporta la media calcolata da Opta nelle prime 6 giornate di campionato a fronte di una media di 97 minuti e 51 secondi di durata totale. In pratica si gioca davvero poco più di un tempo di gioco. Il quotidiano va anche nello specifico della squadre che giocano meno e quelle che giocano di più: la Fiorentina (48 minuti e 58 secondi) è ultima, le più virtuose sono Atalanta (57 e 20) e Milan (57 e 54).

Milan al top per minuti giocati

—  

Come riporta 'Il Corriere dello Sport', si era parlato di una possibile sperimentazione di un tempo di recupero effettivo al 'Mondiale per Club' ma poi non se n'è fatto nulla.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri idee chiare per il suo Milan: meno cambi di tutti. Ecco i motivi>>>

Il quotidiano conclude con una 'denuncia': con le differenze tra varie partite, si rischia di falsare il campionato visto che 5 minuti in più o in meno potrebbero cambiare totalmente una partita.

Leggi anche
Allegri idee chiare per il suo Milan: meno cambi di tutti. Ecco i motivi
Ordine: “Allegri? Sa che questa cosa per il Milan è un lusso. Potrebbe essere un peccato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA