Milan, Abraham vuole restare in rossonero. Servono due condizioni

Milan, Abraham sta vivendo il momento più alto della sua avventura in rossonero. Come ricorda 'Tuttosport', il suo gol decisivo in Supercoppa italiana verrà ricordato. L'attaccante è arrivato in prestito secco negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Possibili contatti direttamente a Milano con la Roma per parlare delle condizioni economiche relative alle valutazioni dei cartellini di Abraham e Saelemaekers. L’obiettivo di entrambi i club, qualora si trovasse la quadra, sarebbe quello di chiudere due cessioni in attivo per il bilancio.