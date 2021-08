Mercato Milan – Adli e Florenzi: doppio colpo in arrivo e non solo

Il mercato del Milan si sblocca di nuovo, con l'arrivo ormai prossimo di Adli e Florenzi. Mancano solo i dettagli per entrambi.

Stefano Bressi

Una settimana all'inizio del campionato e della stagione, due alla fine del mercato e il Milan continua a essere protagonista con gli acquisti ormai prossimi di Yacine Adli e Alessandro Florenzi. Il primo è un talento francese, classe 2000, di proprietà del Bordeaux. È vicinissimo e a confermarlo è direttamente il presidente dei Girondini, che in conferenza stampa ha confessato che mancano ancora alcuni aspetti da limare, ma che c'è l'interesse da parte di tutti nel raggiungere un accordo e poter definire finalmente concluso l'affare. Il Milan ha superato la concorrenza estera, come scrive La Gazzetta dello Sport, e adesso lavora per concludere il tutto in tempi brevi. C'è una piccola distanza economica, ma alla fine si dovrebbe fare alle condizioni del Milan: 9 milioni più bonus. I rossoneri lo considerano un giocatore di prima fascia, che andrebbe così a completare un centrocampo giovanissimo e di grande qualità.

Altrettanto vicino è Florenzi. Le parti sono in continuo contatto e tra oggi e domani dovrebbe esserci l'accelerata decisiva. L'obiettivo comune, anche in questo caso, è arrivare a una conclusione positiva. Con il classe 1991, il Milan completerebbe di fatto il parco esterni. Terzino di qualità ed esperienza, oltre che personalità, con grande capacità di adattamento. Reduce da una stagione da protagonista, in cui ha vinto tre trofei, può essere un elemento importantissimo anche nello spogliatoio. Florenzi vuole solo il Milan e lo ha già detto anche alla Roma. Bisogna però trovare l'accordo economico: il Milan non vuole impegnarsi subito per ragioni di bilancio, mentre i giallorossi vorrebbero incassare immediatamente. La soluzione potrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, per un totale di 13 milioni circa.

Due colpi che, quindi, dovrebbero concretizzarsi davvero nel giro di poco. Poi, il Milan potrà concentrarsi sull'altro tassello mancante: il trequartista. Individuato dal club in Nikola Vlasic. Pian piano si sta uscendo allo scoperto. Sono arrivate dichiarazioni che non lasciano spazio all'interpretazione: il classe 1997 croato vuole andare via dal CSKA Mosca. Il Milan è pronto ad accoglierlo, ma i russi dovranno anche loro accettare il prestito con diritto di riscatto. La cifra poi può essere anche alta: 30 milioni circa. Ma per ora il CSKA non sembra intenzionato ad accettare. Per ora...