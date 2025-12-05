Pianeta Milan
Mauro: 'Secondo me lo Scudetto sarà una lotta a tre squadre'. Ecco quali
L'ex calciatore e ora opinionista tv Massimo Mauro ha parlato della lotta scudetto, svelando le tre squadre favorite per la vittoria finale. Ecco quali sono quelle che ha rivelato al quotidiano 'La Stampa'
La sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri arrivata contro la Lazio di Maurizio Sarri ieri sera lascia un importante dato di fatto alla squadra rossonera. Da ora in avanti, parentesi Supercoppa Italiana a parte, il Diavolo concentrerà tutte le sue forze e le sue energie mentali sul campionato, che sta dominando soprattutto negli scontri diretti.

Nonostante l'obiettivo dichiarato più volte da Max Allegri sia quello relativo al ritorno nella prossima edizione della Champions League, i tifosi (e anche il club) sanno che questa stagione può essere quella giusta per l'obiettivo massimo, quello che fa ancora paura da pronunciare, nonostante la vetta della classifica agguantata.

A proposito della lotta scudetto, ha parlato l'ex calciatore Massimo Mauro al quotidiano 'La Stampa'. In merito a una possibile sorpresa finale della Juventus, ecco le sue parole: "Faccio fatica a immaginare che possa arrivare davanti a Napoli, Inter e Milan. Secondo me lo scudetto è una lotta tra queste tre squadre".

