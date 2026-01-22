Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Masala: “RedBird, va bene la svolta. Ma ora Cardinale investa sul Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Masala: “RedBird, va bene la svolta. Ma ora Cardinale investa sul Milan”

Masala: 'RedBird, va bene la svolta. Ma ora Cardinale investa sul Milan'
Il giornalista sportivo Andrea Masala, su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha fatto il punto - in suo editoriale - sui recenti avvenimenti in casa Milan: ieri si è visto Gerry Cardinale, managing partrner di RedBird e proprietario del club
Daniele Triolo Redattore 

Andrea Masala, su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola, ha dedicato un suo editoriale alla visita, avvenuta nella giornata di ieri, di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, al centro sportivo rossonero, Milanello e alla sede, 'Casa Milan'.

"Il blitz del patron può essere letto come la conferma dell'impegno di RedBird nel club rossonero a medio-lungo termine", ha commentato Masala, il quale ha benedetto il subentro di Comvest come finanziatore del fondo di Cardinale, in luogo di Elliott, che entro marzo dovrebbe uscire definitivamente dalla vita finanziaria del Milan.

LEGGI ANCHE

"Cardinale, al Milan il cuore che batte forte resta la squadra"

—  

Il giornalista sportivo ha poi ricordato come, sul piatto di Cardinale per il Milan, ci sia il progetto del nuovo stadio con l'Inter, pronto per entrare nella sua fase più concreta e il progetto NBA Europe, che tanto sta a cuore all'imprenditore statunitense, al quale il Milan sta puntando a partecipare sin dalla sua prima edizione, nel 2027.

Masala, però, nel suo intervento, ha voluto ricordare a Cardinale un particolare importante. "Gli affari vanno curati con la massima dedizione, ma in casa rossonera il cuore che batte forte resta la squadra". Il colloquio con l'allenatore Massimiliano Allegri è stato certamente utile per far passare il messaggio sulla linea di comando e sulle strategie comuni da perseguire.

Per quali obiettivi? Vincere, ovviamente. "Ora si aspetta il salto di qualità: compiere le missioni indicate dai vertici, come è capitato nelle edizioni più vincenti del Milan - il commento di Masala sul tema -. Basta ricordare le epoche dei Rizzoli e dei Carraro negli anni Sessanta, l’era di Silvio Berlusconi dal 1986 al terzo millennio inoltrato. Acclarato che decide RedBird, serve lo scatto sul campo, non sempre scontato".

"Le gestioni in attivo sono preziose, ma non portano i tifosi a festeggiare per le strade"

—  

Per Allegri e il Milan, che continuano a parlare di qualificazione alla Champions League come obiettivo stagionale, "senza impegni all’estero e senza nemmeno la Coppa Italia, per Allegri e i suoi è obbligatorio farsi trovare pronti ad approfittare di eventuali passi falsi delle dirette concorrenti indaffarate altrove. Non soltanto per l’indispensabile quarto posto, ma pure in ottica Scudetto". La chiosa dell'editoriale di Masala? Con un auspicio.

LEGGI ANCHE: Salvini: "Milan, i risultati sono importanti, ma il bel gioco anche. Magari con qualche acquisto ..." >>>

Quello che Cardinale investa sempre più sulla squadra rossonera. "Ok la solidità al comando del club, però bisogna tentare subito l’accelerata in Serie A. Le gestioni in attivo sono preziose non soltanto per il Milan, ma per tutto il movimento. Ancora però non portano i tifosi a festeggiare per le strade: nessuno nomina la parola Scudetto, servirà qualcosa di più".

Leggi anche
Milan, Giudice fa chiarezza: “Furlani? Carica di AD rinnovata per tre anni a fine 2025”
Milan, tre trasferte consecutive in calendario. Quando in casa contro il Como? Il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA