Masala: “RedBird, va bene la svolta. Ma ora Cardinale investa sul Milan”

"Cardinale, al Milan il cuore che batte forte resta la squadra" — Il giornalista sportivo ha poi ricordato come, sul piatto di Cardinale per il Milan, ci sia il progetto del nuovo stadio con l'Inter, pronto per entrare nella sua fase più concreta e il progetto NBA Europe, che tanto sta a cuore all'imprenditore statunitense, al quale il Milan sta puntando a partecipare sin dalla sua prima edizione, nel 2027.

Masala, però, nel suo intervento, ha voluto ricordare a Cardinale un particolare importante. "Gli affari vanno curati con la massima dedizione, ma in casa rossonera il cuore che batte forte resta la squadra". Il colloquio con l'allenatore Massimiliano Allegri è stato certamente utile per far passare il messaggio sulla linea di comando e sulle strategie comuni da perseguire.

Per quali obiettivi? Vincere, ovviamente. "Ora si aspetta il salto di qualità: compiere le missioni indicate dai vertici, come è capitato nelle edizioni più vincenti del Milan - il commento di Masala sul tema -. Basta ricordare le epoche dei Rizzoli e dei Carraro negli anni Sessanta, l’era di Silvio Berlusconi dal 1986 al terzo millennio inoltrato. Acclarato che decide RedBird, serve lo scatto sul campo, non sempre scontato".

"Le gestioni in attivo sono preziose, ma non portano i tifosi a festeggiare per le strade" — Per Allegri e il Milan, che continuano a parlare di qualificazione alla Champions League come obiettivo stagionale, "senza impegni all’estero e senza nemmeno la Coppa Italia, per Allegri e i suoi è obbligatorio farsi trovare pronti ad approfittare di eventuali passi falsi delle dirette concorrenti indaffarate altrove. Non soltanto per l’indispensabile quarto posto, ma pure in ottica Scudetto". La chiosa dell'editoriale di Masala? Con un auspicio.

Quello che Cardinale investa sempre più sulla squadra rossonera. "Ok la solidità al comando del club, però bisogna tentare subito l’accelerata in Serie A. Le gestioni in attivo sono preziose non soltanto per il Milan, ma per tutto il movimento. Ancora però non portano i tifosi a festeggiare per le strade: nessuno nomina la parola Scudetto, servirà qualcosa di più".