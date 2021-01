Mandzukic, emozioni da derby per conquistare i tifosi | Milan News

Mandzukic: da pochi giorni al Milan ed è già derby!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera derby di Milano, il tanto atteso Inter-Milan e Mario Mandzukic ha subito la grande chance di entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Il Milan di Stefano Pioli, infatti, è reduce dal cappotto interno, 0-3, in Serie A contro l’Atalanta e ha un’occasione per rialzare subito la testa. L’occasione si chiama derby, seppure di Coppa Italia, in gara secca: chi vince, approderà alle semifinali dove, verosimilmente, sfiderà la Juventus.

E Mandzukic è un uomo con il temperamento da derby, forse l’elemento giusto da schierare in campo affinché il Milan riprenda immediatamente il discorso con la vittoria. Il croato arriva alla partita giusta nel momento giusto, determinato a far parlare il campo, dopo i 20′ di buon livello disputati al suo esordio assoluto con il Diavolo.

Mandzukic, dunque, si candida per un posto da titolare vicino a Zlatan Ibrahimović in Inter-Milan, stuzzicando le fantasie di Pioli. L’esperto centravanti, nella sua esperienza alla Juventus, ha segnato un solo gol nei derby di Torino, nel 2017-2018, quindi non sembrerebbe molto ‘avvezzo’ alle stracittadine’.

Così come contro l'Inter è andato a segno soltanto una volta, nella stagione 2018-2019. Questo match, magari, è l'occasione per sfatare entrambi questi tabù e, perché no, dimostrare ancora una volta che la presunta 'maledizione della maglia numero 9', in casa Milan, è soltanto una superstizione. Tuttavia, dopo l'intervista di mister Pioli di oggi le chance di vederlo dal 1' sono quasi azzerate, visto che il croato non è al 100%. L'ex Juventus sarebbe addirittura in dubbio anche per la panchina.