Inter-Milan, Ibrahimovic ‘chiama’ Mandzukic | Coppa Italia News

Domani Inter-Milan: il croato in coppia con Ibrahimovic?

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, al termine di Milan-Atalanta 0-3 dello scorso sabato non ha usato giri di parole. L’attaccante svedese ha dichiarato di essersi sentito troppo solo in attacco, soprattutto nel primo tempo. Cercato tanto, è vero, ma con poca precisione, Ibra ha giocato in sostanza la metà dei palloni toccati, per esempio, nella precedente sfida di Cagliari.

Ecco, allora, che secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il tecnico rossonero Stefano Pioli sta studiando una soluzione per evitare che Ibrahimovic vada nuovamente incontro ad una situazione simile. Come, ad esempio, l’impiego di Mario Mandzukic dal 1′ nel derby di domani sera in Coppa Italia contro l’Inter. Ieri i due non si sono allenati in coppia (Ibra in palestra, Mario in campo), ma la sensazione è che basti poco per trovare la giusta alchimia.

Ibrahimovic e Mandzukic sono entrambi di poche parole ed amano far parlare il campo. Un posto dove i due possono straordinariamente coesistere: lo svedese da punto di riferimento del 4-2-3-1 di Pioli, il croato leggermente spostato sul versante sinistro, laddove, per esempio, lo aveva utilizzato Massimiliano Allegri nella Juventus, quando lasciava il centro dell’area di rigore a Gonzalo Higuaín o a Cristiano Ronaldo.

Tutto lascia pensare, insomma, che Mandzukic sarà il partner d'attacco di Ibrahimovic in Inter-Milan di domani sera. Anche perché, così come accade con Ibra al rientro di quest'ultimo da un infortunio, Pioli preferisce, per far ritrovare la miglior condizione atletica ad un suo calciatore, farlo partire dall'inizio per poi toglierlo a gara in corso. Con Zlatan e Mario il Milan cercherà di ritrovare il gol e la vittoria, subito, ed in una delle partite più calde della stagione.