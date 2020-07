Maldini, ruolo ‘alla Nedved’: Gazidis attende una risposta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha spiegato come, nei prossimi giorni, l’amministratore delegato del Milan, il sudafricano Ivan Gazidis, dovrà affrontare la questione relativa la posizione del direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini.

Maldini, infatti, dovrà dare una risposta a Gazidis sulla proposta che gli è stata avanzata nei giorni scorsi: nelle idee del fondo Elliott Management Corporation, infatti, con l’arrivo di Ralf Rangnick nell’area tecnica del club di Via Aldo Rossi, Maldini potrà avere sì mansione operative, ma come quelle ricoperte, per esempio, da Pavel Nedved alla Juventus.

Per la 'rosea, però, appare molto difficile che Maldini accetti di restare al Milan con un ruolo ridimensionato.