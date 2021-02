Lite Lukaku-Ibrahimovic, ecco cosa sostiene il Milan | News

Lukaku e Ibrahimovic ancora nell’occhio del ciclone

Novità sulla rissa verbale tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, avvenuta martedì scorso durante il derby di Coppa Italia a ‘San Siro‘. Come ampiamente prevedibile, infatti, è finita in Procura Federale. La Procura della F.I.G.C., infatti, ha aperto un procedimento per stabilire cosa sia siano detti i due attaccanti in campo durante il loro alterco. E se, eventualmente, tali frasi possano condurre a qualche provvedimento per i due giocatori.

Difficile, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, che la decisione della Procura possa arrivare entro il 21 febbraio prossimo, data del derby Milan-Inter nel campionato di Serie A, dove le due squadre lottano per il primato. Anche perché deve ancora essere ascoltato l’arbitro Paolo Valeri, direttore di gara del match della coppa nazionale. La sua deposizione sarà fondamentale, affinché il Procuratore non punisca Lukaku e Ibrahimovic, nel caso, con sanzioni per una materia già fatta oggetto di giudizio.

Sarà determinante, ad ogni modo, stabilire chi ha provocato l’avversario. La pesantezza di un’eventuale squalifica dipende molto da questo punto. E per questo il Milan, ha fatto notare il quotidiano torinese, sostiene che sia stato Lukaku ad ‘aprire le ostilità’, reagendo male ad un fallo di gioco, in campo, di Alessio Romagnoli e poi maltrattando il suo connazionale Alexis Saelemaekers. Il club rossonero, inoltre, sottolinea come Lukaku si sia prodotto in una serie di insulti pesanti all’indirizzo di Ibrahimovic fin dentro il tunnel che portava le due squadre negli spogliatoi.

