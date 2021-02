TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 2 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 2 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, sulla semifinale di andata di Coppa Italia, in programma stasera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘ contro l’Inter. I bianconeri cercano di prendere vantaggio in vista della sfida di ritorno, da giocare in casa.

In alto, sotto la testata, una carrellata di colpi messi a segno nell’ultimo giorno del calciomercato invernale. Daniele Rugani al Cagliari, Graziano Pellè al Parma e Viktor Kovalenko all’Atalanta i principali. Il Torino ha un nuovo regista: si tratta di Rolando Mandragora, che arriva in prestito con obbligo di riscatto dai ‘cugini’ juventini.

Infine, mentre l'Inter è in vendita e nel mirino dei fondi Fortress e Mubadala, si parla ancora della lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimović. Partita l'inchiesta della Procura F.I.G.C., i due rischiano delle squalifiche a tempo.