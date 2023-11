Lecce-Milan, Pasquino: “Pioli ci ha messo del suo: perché Musah terzino?”

Il Milan non riesce a ripartire. I rossoneri, dopo la bella vittoria contro il PSG, si fanno rimontare in campionato pareggiando per 2-2 contro il Lecce. Tanti i commenti e le analisi del giorno dopo. Stefano Pasquino ha parlato in particolare di Stefano Pioli e della scelta di Yunus Musah come terzino. Ecco il suo parere su 'Tuttosport'.