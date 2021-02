Leao, finalmente la continuità: il valore si impenna | Milan News

Leao uno dei giocatori del Milan più valorizzati da Pioli

Davide Calabria, Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Alexis Saelemaekers e Rafael Leao. Cinque calciatori del Milan che, ad oggi, grazie al lavoro di Stefano Pioli sul campo, valgono, nel complessivo, ben 85 milioni di euro in più. Questa la convinzione de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Merito della loro enorme crescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Leao, per esempio, sta iniziando, finalmente, a far vedere con continuità tutte le sue qualità tecniche. A Bologna, per la prima volta da quando è al Milan, si è mosso da trequartista in assenza di Hakan Çalhanoğlu e Brahim Díaz. È andata alla grande. Un altro piccolo segnale di maturazione che, in casa rossonera, ha fatto felici tutti: dallo staff tecnico alla proprietà, che ha sempre creduto in lui.

I consigli di Zlatan Ibrahimović lo hanno reso, secondo la 'rosea', più determinato sotto porta. Il lavoro di Pioli lo ha inquadrato tatticamente. Poi Leao ci ha messo del suo, con meno pause e più sostanza all'interno di ogni singola partita. Pagato 24 milioni di euro al Lille nell'estate 2019, oggi ne vale almeno 30. E, probabilmente, da qui a fine anno, se continua così, tale cifra è destinata a lievitare …