Brahim Díaz, confermata la lesione ai flessori | Milan News

Milan, ancora un po’ di pazienza per rivedere Brahim Díaz

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come ieri, insieme a Simon Kjær, anche Brahim Díaz ha svolto una visita di controllo per valutare come procede il suo recupero dall’infortunio.

È emerso come ci vorrà ancora un po’ di pazienza per rivedere Brahim Díaz in campo con la maglia del Milan. Confermata, infatti, la lesione ai flessori della coscia sinistra.

Il fantasista di Málaga, pertanto, proseguirà nelle cure e la settimana prossima sarà rivalutato. Potrebbe tornare in due settimane, in tempo per il derby del prossimo 21 febbraio a ‘San Siro‘ contro l’Inter.

