Milan, ecco quando può tornare in campo Kjaer | Serie A News

Kjaer: procede bene il recupero del danese del Milan

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come ieri Simon Kjaer. difensore del Milan, abbia svolto esami strumentali per valutare come stesse procedendo il recupero dall’ultimo infortunio.

Kjaer, classe 1989, era infatti uscito dopo pochi minuti del derby di Coppa Italia di martedì scorso e, nei giorni seguenti, la diagnosi era stata quella di un infortunio al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il controllo di ieri, per il danese, è stato molto positivo. Adesso Kjaer inizierà un lavoro individualizzato di ricondizionamento che durerà per altri 7-10 giorni. E che gli consentirà di lasciarsi alle spalle l’ennesimo problema fisico.

Quando potrà tornare in campo l'ex Palermo, Roma e Atalanta? Per 'Tuttosport', è ipotizzabile che torni nell'elenco dei convocati di mister Stefano Pioli tra il 18 e il 21 febbraio: o contro la Stella Rossa in Europa League o per il derby di Serie A.