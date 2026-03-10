Pianeta Milan
Lazio-Milan senza lo squalificato Rabiot: il ballottaggio di Allegri per la sua sostituzione
Adrien Rabiot, ammonito nel finale del derby contro l'Inter, sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A e salterà Lazio-Milan di campionato. Chi giocherà al suo posto allo stadio 'Olimpico'? Ecco il dubbio di Massimiliano...
Archiviato, con enorme entusiasmo, il successo nel derby contro l'Inter (1-0), il Milan di Massimiliano Allegri si rituffa immediatamente con la testa al prossimo impegno di Serie A. Domenica 15 marzo, alle ore 20:45, i rossoneri saranno di scena allo stadio 'Olimpico' di Roma per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal 2-1 interno 'last minute' di ieri contro il Sassuolo nel 'Monday Night'.

Lazio-Milan senza Rabiot: chi giocherà da mezzala?

Lazio-Milan si è già giocata in questa stagione, lo scorso 4 dicembre 2025, una gara valida per gli ottavi di finale - in partita secca - di Coppa Italia. Hanno vinto i padroni di casa, 1-0, con il colpo di testa di Mattia Zaccagni all'80' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pertanto, sarà un match da prendere con le molle e in cui il Diavolo dovrà fare a meno di uno dei suoi 'pezzi grossi', ovvero Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, classe 1995, diffidato, è stato ammonito nel finale del derby e, pertanto, in giornata sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per la sua sostituzione è in corso il ballottaggio tra Samuele Ricci e Ardon Jashari. Favorito, per il quotidiano romano, sembra essere il secondo dopo le buone prove contro Como e Parma nel ruolo di mezzala.

