Il centrocampista francese, classe 1995, diffidato, è stato ammonito nel finale del derby e, pertanto, in giornata sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per la sua sostituzione è in corso il ballottaggio tra Samuele Ricci e Ardon Jashari. Favorito, per il quotidiano romano, sembra essere il secondo dopo le buone prove contro Como e Parma nel ruolo di mezzala.