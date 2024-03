Lazio-Milan, le polemiche sui social

Pellegrini ha pubblicato dopo Lazio-Milan. Il quotidiano riporta quanto detto dal terzino: «Ha vinto l’antisportività. Chiedo scusa alla squadra e ai nostri tifosi per il cartellino rosso». In difesa del compagno è arrivato il messaggio di Immobile: «Pure scusa chiedi? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva, c’era il vigile che te lo impediva». All’attacco di Ciro s’è aggiunto il post di Zaccagni, pubblicato ieri mattina: «Della partita di ieri (di venerdì, ndr) non rimane il risultato, la sconfitta, le espulsioni. No, della partita rimane solo il fortissimo e amaro sapore di ingiustizia. Che la Lazio e il suo popolo non meritano». Ecco il messaggio di Rovella: «Mai vista una roba del genere». LEGGI ANCHE: Panchina Milan, le colpe di Pioli. Il tecnico ha una sola possibilità