Lazio-Milan 3-0, la moviola: Orsato, era fallo di Leiva su Calhanoglu

La moviola di Lazio-Milan 3-0 dell'Olimpico: l'arbitro Daniele Orsato di Schio (VI) male nel match della Capitale. L'analisi della sua gara

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dato un 5 in pagella a Daniele Orsato per la direzione di gara in Lazio-Milan 3-0 , 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A svoltosi ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma. L'arbitraggio del fischietto della sezione A.I.A. di Schio (VI) è stato definito 'particolare' sulla 'rosea', con la mancata punizione di alcuni falli apparsi evidenti.

Questione cartellini: ne manca uno a Franck Kessié (4') per una manata su Correa lanciato in velocità; giusti quelli rifilati ai laziali Francesco Acerbi (19', per un fallo da dietro su Theo Hernández) e Sergej Milinković-Savić (57', perché impedisce a Gigio Donnarumma di liberarsi del pallone). Il Milan, intanto, è in corsa per un talento europeo emergente. Le ultime >>>