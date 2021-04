GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 27 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 27 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina apre, in prima pagina, con la corsa per un posto in Champions League. Sono il Milan e la Juventus le squadre più in difficoltà del momento. Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', rossoneri surclassati (0-3) dalla Lazio, rientrata in lizza per l'obiettivo.