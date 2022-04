Lazio-Milan 1-2, la moviola: “Luis Alberto, braccio e dubbi” | Serie A News

La moviola di Lazio-Milan 1-2, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022. Poteva starci un calcio di rigore per i rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 1-2 per il Diavolo di Stefano Pioli. Voto 6 per l'arbitro del match, Marco Guida della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), che ha condotto l'incontro tutto sommato bene. Con un unico, grande dubbio su un episodio chiave.

La moviola di Lazio-Milan della 'rosea' si apre con l'analisi dei tre gol della partita, definiti subito tutti regolari. In occasione dell'1-0 della Lazio, firmato da Ciro Immobile al 4', c'è il fallo laterale per i biancocelesti causato da Theo Hernández. Per il pareggio siglato da Olivier Giroud al 50' l'uomo-assist, Rafael Leão, è tenuto in gioco da Stefan Radu. Infine, sull'1-2 di Sandro Tonali al 92' è Francesco Acerbi a tenere in gioco il centrocampista rossonero.

Manca un giallo a Franck Kessié (Milan) per un intervento aereo scomposto (gomito alto) su Sergej Milinković-Savić, mentre è corretto il cartellino giallo rifilato a Thomas Strakosha (Lazio) che, all'8', prende il pallone di mano fuori dall'area di rigore biancoceleste. Non è sanzionabile con un'espulsione poiché non va ad interrompere una chiara e netta occasione da gol per il Milan.

Il fattaccio che, però, fa discutere in sede di moviola per questo Lazio-Milan è l'intervento di Luis Alberto, con un braccio, in piena area di rigore dei padroni di casa su un tentativo di battuta a rete di Brahim Díaz. La distanza ravvicinata porta Guida a lasciar correre (e Daniele Orsato, al V.A.R., a rispettare la scelta del campo). Restano, ad ogni modo, tanti dubbi: il braccio del laziale è infatti largo ed interrompe una potenziale occasione da rete. Attacco, il Milan sogna due bomber di grido: le ultime news di mercato >>>

