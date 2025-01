Milan, Ordine: “Conceicao la scossa? E’ ben altro. E il derby…”

Juventus-Milan 1-2 , i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Nel post partita, tante le analisi e le reazioni sulla gara. Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' parlando anche della scossa che ha dato Sergio Conceicao . Ecco le sue parole.

Juventus-Milan, la scossa di Conceicao e il derby all'orizzonte: il parere di Ordine

"La chiameranno la scossa di Sergio Conceicao. E invece è ben altro. Il Milan, come rianimato all'improvviso da un guizzo di Pulisic (anticipa in area su una palla vagante Locatelli e si procura il rigore poi trasformato), riesce addirittura a passare davanti con un contropiede di Musah e successivo cross, deviato da Gatti che trova Di Gregorio fuori dalla porta sguarnita. Festeggia il Milan che resta in Arabia per il derby di lunedì prossimo".