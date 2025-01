Milan, l’effetto Conceicao: nuovi metodi e il ruolo di Bennacer. Parla Ordine

Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' parlando anche del nuovo allenatore Sergio Conceicao e di Bennacer

Juventus-Milan, stasera si disputerà la seconda semifinale di Supercoppa italiana, dopo la vittoria dell'Inter ieri sera sull'Atalanta. Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' parlando anche del nuovo allenatore Sergio Conceicao: "Stasera la curiosità è legittima per una serie di buoni motivi. Primo: per capire se ha procurato un qualche effetto, sia pure soltanto nervoso, o magari anche strategico, l'arrivo di Sergio Conceicao, sulla panchina che fu di Fonseca".