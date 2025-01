Juventus-Milan, probabili formazioni: Conceicao sceglie Tomori e cambia!

Juventus-Milan, semifinale della Supercoppa italiana 2025. Bianconeri e rossoneri si giocheranno questa sera alle ore 20:00 l'accesso alla finale della competizione contro l'Inter, che ha battuto ieri sera l'Atalanta. Un'occasione importante per entrambe le squadre, che potrebbero faticare molto ad avere un'altra possibilità per vincere un trofeo in questa stagione. Milan e Juventus si sono incontrate già in stagione, pareggiando a reti inviolate. Da quella partite è cambiato moltissimo: Thiago Motta ha recuperato molti infortunati che erano assenti, tra cui Vlahovic. Il Milan avrà Pulisic dal primo minuto, ma non avrà Leao. In più in panchina non ci sarà Paulo Fonseca, ma Sergio Conceicao, alla sua prima gara ufficiale con il Diavolo. Non una prova semplice per il nuovo allenatore del Milan, che si ritrova con una partita difficile, preparata in pochi giorni dopo il suo arrivo a Milano questo lunedì. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni di Juventus-Milan. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA