Franco Ordine, giornalista che spesso parla del Milan, ha scritto un pezzo per 'Il Giornale', parlando di Sergio Conceicao e del calciomercato. Il portoghese si è presentato ai tifosi del Diavolo con concetti molto precisi. Ecco il pensiero dell'opinionista: "Al volo lo hanno per questo ribattezzato l'Allegri portoghese. Obiezione scontata: non era meglio l'originale? Certo ma a condizioni finanziarie più onerose. Conceiçao ha davanti un mese, gennaio 2025, pieno di impegni".