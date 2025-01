Milan, Ordine: “Preziosi i due minuti di Ibrahimovic per le scuse a Fonseca”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha chiesto scusa a Paulo Fonseca in conferenza: il commento di Franco Ordine

Franco Ordine, sull'odierna edizione web de 'Il Giornale', ha commentato quanto accaduto ieri pomeriggio, a Milanello, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Milan, il portoghese Sergio Conceicao. Prima di introdurre Conceicao, infatti, Ibrahimovic ha voluto ringraziare l'ex tecnico Paulo Fonseca. Spiegandone le cause che hanno portato al suo esonero, Ibra ha evidenziato come il club di Via Aldo Rossi abbia commesso un errore a mandarlo a parlare nel post-partita di Milan-Roma quando era già stato deciso il suo allontanamento.