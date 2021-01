Inter-Milan, Ibrahimovic cerca assist: record vicino | Coppa Italia News

Inter-Milan: Ibrahimovic ha un grande record nel mirino

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è lamentato al termine di Milan-Atalanta 0-3 dello scorso sabato. Dopo 38 gare consecutive di Serie A, infatti, il Milan è rimasto all’asciutto di reti. Con Ibra che è stato servito poco e male dai compagni di squadra.

Il disagio di Ibrahimovic è acuito anche dal fatto che lo svedese, classe 1981, è ad un passo dall’ennesimo, invidiabile record della sua straordinaria carriera. A Zlatan, infatti, mancano due reti per raggiungere quota 500 gol ufficiali da quando gioca a calcio. Il suo auspicio sarebbe quello di tagliarlo domani sera, in occasione di Inter-Milan, il derby dei quarti di finale di Coppa Italia.

Per riuscirci, però, Ibra dovrà essere supportato da tutto l’arsenale offensivo rossonero. Domani sera, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, rientrerà, nel ruolo di esterno offensivo del 4-2-3-1 di Stefano Pioli, il veloce belga Alexis Saelemaekers e, al centro, dopo il fallimento dell’esperimento Soualiho Meïte contro la ‘Dea‘, ecco di nuovo Brahim Díaz dal 1′.

A sinistra, ballottaggio aperto tra Rafael Leão ed Ante Rebić. Ma bisognerà fare attenzione perché non è detto che, alla fine, non la spunti Mario Mandžukić. In assenza dell’imprescindibile Hakan Çalhanoğlu, dunque, Pioli sta approntando tutto l’arsenale rossonero. Lo metterà a disposizione del suo cannoniere principe, Ibrahimovic, sperando che risulti decisivo in Inter-Milan di domani. Calciomercato Milan, in vista uno scambio con la Juventus? Vai alla news >>>