CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 25 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con il messaggio della Juventus di Andrea Pirlo al campionato. I bianconeri battono 2-0 il Bologna e rimontano su Milan e Inter ai vertici della classifica. Bel balzo in avanti anche della Lazio, che supera 2-1 allo stadio ‘Olimpico‘ il Sassuolo.

Il Cagliari, alla settima sconfitta consecutiva, ha rinnovato il contratto del tecnico Eusebio Di Francesco fino al 2023. Niente più alibi, ora, per i giocatori della squadra isolana. Napoli, è a rischio Gennaro Gattuso: l’ultima idea? Il ritorno di Rafa Benítez, che ha lasciato il Dalian Pro in Cina.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>