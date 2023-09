Derby Inter-Milan 5-1, crollo senza giustificazioni: differenza lampante

"Cinque derby persi in nove mesi": così apre il commento di Inter-Milan di Tuttosport. Dal 3-0 del 18 gennaio a Riad nella Supercoppa italiana, passando per l'1-0 in campionato e i due in semifinale di Champions, fino all’umiliante 5-1 di ieri. I rossoneri cadono malissimo senza riuscire a reagire. Ecco il commento sulla gara del Diavolo.