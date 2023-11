Infortuni Milan, Osti nel mirino: stimato dai colleghi, accusato dai tifosi

Classe 1971 , Osti ha curato la preparazione atletica del Chievo nel 2010 , poi è stato a Palermo . Ha iniziato la collaborazione con Stefano Pioli nel 2011 , a Bologna , e lo ha seguito anche nelle sue avventure con Lazio , Inter , Fiorentina e ora al Milan. Per il club, ha evidenziato la 'rosea', l’allenatore e il suo staff non sono i principali responsabili dei tanti stop fisici della rosa rossonera: al massimo, partecipano alla colpa .

In ogni caso, è inevitabile che, all'esterno, si associ il lavoro del preparatore atletico alla tenuta fisica - scarsa - della squadra di Pioli. Anche dentro Milanello sarà fatta, nuovamente, una riflessione sui metodi di lavoro di Osti e dell'intero staff. Infine una curiosità, che sicuramente i tifosi del Diavolo ricorderanno.

Un precedente analogo, con il preparatore atletico sul banco degli imputati, aveva già coinvolto il club nel 2017. Il Milan di Vincenzo Montella, molle e scarico in alcune uscite, individuò il colpevole in Emanuele Marra, addetto alla preparazione. La società decise di allontanarlo. Ma Montella seguì il suo destino poche settimane più tardi.