Fonseca non l'ha mai avuto a disposizione. Ed è vero che l'ex Fiorentina è ormai ai margini del progetto tecnico rossonero. Ma intanto sarà con Pavlović nel ritiro della sua Nazionale per gli impegni in Nations League contro Svizzera ( 15 novembre ) e Danimarca ( 18 ). La stranezza della convocazione, per il quotidiano torinese, rimane.

Meno mistero, invece, intorno a Morata. Il Milan venerdì scorso, ha inviato tutta la documentazione del caso sul colpo ricevuto alla testa dall'attaccante iberico. La prognosi data dai responsabili dell’ ospedale di Legnano parla di uno stop di 10 giorni , dunque Morata non potrebbe giocare la partita del 15 novembre contro la Danimarca, ma potrebbe farcela per la Svizzera il 18 .

A questi giocatori ci sono da aggiungere i vari Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi (ieri si è fatto male), Kevin Zeroli, Mattia Liberali e Francesco Camarda chiamati in Under 20 e 19. In stand-by Fikayo Tomori, pre-convocato dall'Inghilterra, ma non ufficialmente ancora inserito nella lista.