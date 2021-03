Il Milan a Manchester: notti magiche e la Coppa più bella | News

Manchester United-Milan: ‘Old Trafford’, che ricordi per il Diavolo!

Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, si disputerà domani pomeriggio, ore 18:55, ad ‘Old Trafford‘, nello stadio dei ‘Red Devils‘ conosciuto anche come ‘Teatro dei Sogni‘. Il Milan di Stefano Pioli si presenta in Inghilterra, stavolta, non con l’etichetta di favorita per il passaggio del turno. Ma è indubbio come quello stadio abbia fatto sognare più di una volta il Diavolo.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, infatti, ha ricordato come il Milan sia legato a Manchester da un dolce, dolcissimo ricordo. Quello del 28 maggio 2003, quando, giunto in finale di Champions League contro la Juventus (la prima ed unica tutta italiana nella storia della competizione, n.d.r.), i rossoneri ebbero la meglio sui bianconeri ai calci di rigore. A parte Andriy Shevchenko, che segnò il penalty decisivo, protagonista di quella sfida fu Nelson Dida.

Il brasiliano, all’epoca portiere, parò i rigori di David Trezeguet, Marcelo Zalayeta e Paolo Montero. Domani Dida, oggi preparatore dei portieri del Diavolo, tornerà sul ‘luogo del delitto perfetto’. Con l’auspicio che, magari, la sua presenza possa portare fortuna a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, suo adepto, ed a tutto il Milan. Ma Manchester ha portato bene anche successivamente al Milan.

Nel febbraio 2005, con un gol di Hernán Crespo, il Milan vinse 0-1 ad ‘Old Trafford‘ e, replicando la vittoria anche nel ritorno di ‘San Siro‘, ancora con un guizzo dell’argentino, conquistò l’accesso ai quarti di finale di Champions. Quella poi, purtroppo, persa ad Istanbul ai calci di rigore contro il Liverpool. Ancora meglio andò, invece, nel 2007, quando le strade di Milan e Manchester United si incrociarono di nuovo in UCL.

Dopo il 3-2 per i ‘Red Devils‘ in Inghilterra, con gol preso dal Milan all’ultimo istante, 3-0, netto, del Diavolo a ‘San Siro‘ in quella che, alla storia, è passata come la ‘partita perfetta‘. Segnarono Ricardo Kaká, Clarence Seedorf ed Alberto Gilardino. Il Milan volò in finale, di nuovo contro i ‘Reds‘, come due anni prima, prendendosi, però, una succulenta rivincita. L’ultimo precedente, però, va detto, sorride alla squadra inglese.

Nel 2010, infatti, nuovo incrocio tra Milan e Manchester United in Champions League e, dopo il 2-3 della squadra ospite a 'San Siro', nel match di ritorno in Inghilterra arrivò un sonoro 0-4 per i rossoneri … L'augurio del Milan è quello di scacciare i fantasmi dell'ultima volta e ripercorrere, invece, quelle belle notti magiche che, ormai, si stavano perdendo nel tempo.