Calciomercato Milan – Idea rinnovo annuale per Donnarumma | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Donnarumma

Il rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma agita i sogni dei tifosi del Milan in sede di calciomercato. Sulla questione, ha evidenziato il quotidiano ‘Tuttosport‘ stamattina in edicola, l’agente del portiere, Mino Raiola, ha sempre voluto glissare, cercando di renderla meno ‘mediatica’ possibile.

Una strategia, questa, condivisa anche dal Milan che, sulla vicenda del rinnovo del contratto del numero 99, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, si è esposto soltanto quando costretto, ovvero nei pre-partita, non andando al di là di dichiarazioni di rito. Ovvero, che è ferma intenzione della società fare di tutto per trovare una soluzione positiva.

Questa situazione di precarietà, è evidente, durerà ancora qualche settimana, finché non sarà trovata una soluzione definitiva alla vicenda. Le parti sono in costante contatto ma di svolte, fin qui, non ce ne sono state. Raiola sa di avere il coltello dalla parte del manico. Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo e portarlo via a parametro zero sarebbe, per lui e per il ragazzo, una ghiotta occasione per ottenere più soldi altrove.

Il giocatore, però, ha dato la sua priorità alla permanenza al Milan. È in corso, pertanto, una vera e propria opera di mediazione tra le parti. Il Milan ha offerto a Donnarumma un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione (attualmente ne percepisce 6). Una proposta che, in un calcio che deve fare i conti con i bilanci disastrati dall’effetto CoVid_19, viene ritenuta congrua al valore del calciatore dal club meneghino.

Raiola, invece, ha chiesto un accordo da 10 milioni di euro netti a stagione. Trattabili. La sensazione, ha rivelato ‘Tuttosport‘, è che non appena il Milan avrà la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League, ci possa essere l’accelerata definitiva sulla questione del rinnovo di contratto di Donnarumma. Ma c’è un altro punto sul quale, al momento, Milan e Raiola sono in disaccordo, detto delle differenze (pesanti) tra domanda ed offerta sul possibile, nuovo stipendio del 99.

Si tratta della durata del nuovo contratto. Il Milan, per fare di Donnarumma il primo colpo effettivo di calciomercato nel 2021, vorrebbe fargli un quinquennale. Raiola, dal canto suo, ha proposto un biennale con clausola risolutoria nel caso in cui il Milan non si qualifichi alla Champions. Il punto d’incontro originario era visto in un triennale con clausola. Ma, nelle ultime ore, è persino spuntata l’idea di un rinnovo annuale. Ancora da capire se è una possibilità concreta o soltanto una ‘provocazione‘.

Donnarumma, ha concluso il quotidiano torinese, merita una stabilità contrattuale importante dal punto di vista temporale ed economico. E tirare troppo la corda, in epoca di CoVid_19, non conviene a nessuno. Visto che, ad oggi, né il PSG né altri club hanno presentato reali offerte a Raiola, rinnovare con il Diavolo e puntare al top in Serie A con i rossoneri non sarebbe poi un’idea così cattiva … Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>