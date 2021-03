MANCHESTER UNITED-MILAN di Europa League, partita perfetta / News

Giovedì sera si giocherà Manchester United-Milan, andata degli ottavi di finale di Europa League. Non sarà una grande notte europea, ma ha sempre grandissimo fascino. Nella testa di qualsiasi milanista, in questi giorni d’attesa, non può non essere tornata in mente una partita. Sì, il 3-0 del 2007. Perché le sfide tra Milan e Manchester United saranno per sempre legate a quella semifinale: 3-2 per gli inglesi all’andata, partita perfetta al ritorno. Nella video news riviviamo quel meraviglioso successo dei ragazzi allenati da Carlo Ancelotti, che poi sarebbero diventati Campioni d’Europa per la settima volta.

