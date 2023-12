Ibrahimovic, slitta ancora il ritorno al Milan: che succede?

Il Milan riparte dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. I rossoneri battono il Frosinone per 3-1. In entrambe le sfide di San Siro, presente sugli spalti anche Zlatan Ibrahimovic. Ieri seduto dietro la dirigenza del Diavolo e affianco allo squalificato Giroud. Lo svedese sarebbe vicino a un ritorno in rossonero con un nuovo ruolo, si presume dirigenziale. Ma come mai l'annuncio tarda ad arrivare? Ecco le ultime novità.