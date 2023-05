Ibrahimovic, un addio al Milan che brucia: non potrà farlo dal campo

Il gol segnato, quindi, su calcio di rigore in Udinese-Milan 3-1 dello scorso 18 marzo alla 'Dacia Arena' rischia di essere stato davvero l'ultimo centro di Ibrahimovic con la maglia del Milan. Per i tifosi è ancora idolo assoluto. Ma appare evidente come il suo percorso in rossonero - almeno nei panni di calciatore - sia arrivato al termine. Difficile dire, oggi, se ci sarà un saluto ai sostenitori del Diavolo al termine di Milan-Verona, domenica sera.

Questo anche perché Zlatan non ha mai parlato pubblicamente della possibilità di smettere al termine di questa stagione. L'idea, però, che il suo corpo gli stia indicando la via da seguire gli ha messo timore. Nei prossimi giorni, secondo 'Tuttosport', probabilmente emergerà qualcosa sul fatto che possa esserci una sorta di 'cerimoniale' per lui, davanti alla sua gente, alla tifoseria che lo ha amato più di tutti e che lo ha eletto a suo condottiero.

Zlatan, quale futuro? Tutte le opzioni sul suo tavolo — Se gli avessero convalidato il gol dello 0-4 in Sassuolo-Milan del 22 maggio 2022, a Reggio Emilia, giorno del 19° Scudetto del Diavolo, probabilmente, per il quotidiano torinese, avrebbe anche preso in considerazione l'idea di ritirarsi da vincitore. Ibra, però, ha provato una corsa contro il tempo per esserci in Milan-Verona: obiettivo che, a quanto pare, non sembra raggiungibile dal numero 11 rossonero.

Cosa ci sarà, adesso, nel suo futuro? Aprirà presto a Segrate (MI) il suo Padel Zenter. Sul tavolo, però, ha sempre la proposta - da parte di Enzo Raiola - di entrare a far parte della sua agenzia. Nei mesi scorsi, poi, si era accennato alla possibilità che Ibrahimovic restasse all'interno del Milan con un ruolo di coordinatore tra campo e area sportiva. Qualora volesse continuare a giocare, poi, il Monza dell'amico Adriano Galliani lo accoglierebbe a braccia aperte.

Tutte ipotesi valide. Al momento, infatti, non c'è alcuna certezza. Al termine della stagione lo svedese dovrà decidere se la fine della sua avventura al Milan coinciderà anche con la fine della sua carriera. Milan, spesa in casa Juve? Le ultime >>>